كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 7-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3060 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3934 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4590 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52450 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163119 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% بنحو 3378 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





