كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والفلفل، والبرتقال الصيفي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، بينما انخفضت أسعار الباذنجان، والخيار، والتفاح، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و6.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و12 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بتراجع جنيهين.





