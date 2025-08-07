إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-8-2025 مع بداية التعاملات

07:33 ص الخميس 07 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول تعاملات مساء الأربعاء.

يذكر أت سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الأربعاء 5-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس وهي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5234 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4580 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3926 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% بنحو 3367 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

