كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الثلاثاء 5-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3053 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3926 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4580 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5234 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52343 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162786 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261714 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 3371 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.