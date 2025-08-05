البورصة تربح 53 مليار جنيه خلال أول 3 أيام من أغسطس

كتبت- أمنية عاصم:

حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بلغت 53 مليار جنيه وذلك خلال أول 3 أيام من شهر أغسطس، ليحقق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مستويًا قياسيًا جديدًا عند 35254 نقطة.

خلال جلسة الأحد، حقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند 2.407 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.399 تريليون جنيه، سعر الفتح.

خلال جلسة الاثنين، حقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند 2.428 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.407 تريليون جنيه سعر الفتح.

خلال جلسة اليوم، حقق رأسمال السوقي مكاسب بنحو 24 مليار جنيه، ليغلق عند 2.452 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.428 تريليون جنيه سعر الفتح.

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