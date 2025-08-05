كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام إلى 634 مليون دولار خلال 2024 مقابل 606 مليـون دولار خلال 2023 .

وأوضح في بيان له اليوم، أن قيمة الصادرات المصرية لفيتنام 52 مليـــون دولار خــلال 2024 مقابل 53 مليون دولار خلال 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من فيتنام 582 مليون دولار خلال 2024 مقابل 553 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فيتنام خلال 2024

1. قطن وخيوط ومنسوجات بقيمة 13 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار .

3. فواكه وأثمار بقيمة 4 مليون دولار .

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4 مليون دولار .

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فيتنام خلال 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 228 مليون دولار .

2. بن وشاي وبهارات بقيمة 83 مليون دولار .

3. مطاط ومصنوعاته بقيمة 60 مليون دولار .

4. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 38 مليون دولار .

5. أحذية وأجزؤاها بقيمة 24 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فيتنام 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 898 ألف دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفيتناميين العاملين بمصر 133 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 372 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء عن وصول حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر 5.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في فيتنام 29.4 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 71.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكـان مصـــر 107.9 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان فيتنام 101.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .