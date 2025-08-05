توقعات بزيادة عدد مستخدمي ChatGPT إلى 700 مليون مستخدم أسبوعيا

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة "OpenAI" يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي تشات جي بي تي "ChatGPT" النشطين أسبوعيًا " إلى 700 مليون هذا الأسبوع، بزيادة عن 500 مليون في مارس، مسجلًا نموًا يزيد عن أربعة أضعاف على أساس سنوي، بحسب ما تم نشره على "CNBC عربية".

ويشمل هذا الرقم جميع منتجات تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي - المجانية، وPlus Pro، وEnterprise، وTeam، وEdu -، ويأتي في الوقت الذي تجاوزت فيه رسائل المستخدمين اليومية 3 مليارات، وفقاً للشركة.

كما يتسارع معدل النمو، مقارنًة بنمو سنوي قدره 2.5 ضعف في نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح نيك تورلي، نائب رئيس قسم المنتجات في "ChatGPT"، عند الإعلان عن هذا المعيار: "في كل يوم، يتعلم الأفراد والفرق ويبتكرون ويحلون مشاكل أكثر صعوبة".

لدى أوبن إيه آي الآن 5 ملايين مستخدم تجاري مدفوع على تشات جي بي تي، بزيادة عن 3 ملايين في يونيو، مع تزايد دمج الشركات والمعلمين لأدوات الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال أمام" ChatGPT" طريق طويل للوصول إلى أعداد المستخدمين المعلنة لمنتج بحث الذكاء الاصطناعي من جوجل، " AI Overviews".

وصرح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "Alphabet"، خلال مكالمة الأرباح الفصلية للشركة، أن هذا المنتج، الذي يلخص نتائج البحث، لديه الآن حوالي ملياري مستخدم شهريًا في أكثر من 200 دولة.

وأضاف بيتشاي أن تطبيق "Gemini"، وهو تطبيق دردشة ذكي من الشركة، لديه الآن أكثر من 450 مليون مستخدم نشط شهريًا.

تمويل ضخم

حصلت شركة" OpenAI" على تمويل بقيمة 40 مليار دولار أميركي من مجموعة من كبار المستثمرين، بما في ذلك مجموعة دراغونير للاستثمار، وأندريسن هورويتز، وسيكويا كابيتال، وكاتيو مانجمنت، وألتيميتر كابيتال.

ويُعد هذا الاستثمار جزءًا من جولة تمويلية بقيمة 40 مليار دولار أميركي بقيادة سوفت بنك، وفقًا لشخص مطلع على الصفقة، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة المعلومات المالية.

وقد أُنجزت الجولة قبل الموعد المحدد، وتجاوزت قيمة الاكتتاب خمسة أضعاف المبلغ المطلوب.

تبلغ الإيرادات السنوية المتكررة لشركة "OpenAI" الآن 13 مليار دولار أميركي، بزيادة عن 10 مليارات دولار أميركي في يونيو، وتتجه الشركة نحو تجاوز 20 مليار دولار أميركي بنهاية العام.

حتى مع تقييم بقيمة 300 مليار دولار أميركي ومعدل إيرادات تشغيلي قدره 20 مليار دولار أميركي، ستحتاج أوبن إيه آي إلى رأس مال ضخم لدعم مسيرتها العالمية.

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