

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن

ارتفع سعره بحلول التعاملات مساء الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5257 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3942 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 3372 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.