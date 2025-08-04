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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد واستقرار الذهب

02:37 م الإثنين 04 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، بينما انخفضت أسعار الزيت، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

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الدواجن الحديد الذهب السمك البلطي
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