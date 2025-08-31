كتبت– أمنية عاصم:

تعتزم شركة جي بي كوربوريشن" الوكيل المحلى للعلامة التجارية "هيونداي" في مصر، ضخ استثمارات بقيمة 6 ملايين دولار. في إطار تعزيز تواجدها في السوق المصري بتجميع طراز جديد من العلامة التجارية "هيونداي" خلال الربع الثاني من 2026، بحسب إفصاح لها اليوم.

وتأسست شركة جي بي كوربوريشن (جي بي كورب)، والمعروفة سابقا باسم (جي بي أوتو)، في يوليو 1999م. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في مارس 2007م. ومتخصصة في العمل في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على مكونات صناعة السيارات ومواد البناء والأجهزة المنزلية والإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصري. تعمل تحت مظلة الشركة الأم الشركات التابعة: جي بي أوتو وجي بي كابيتال وجي بي لوجيستيك وجي بي فينشرز وأكاديمية جي بي ومؤسسة غبور للتنمية.