بعد إضافة بئرين جديدين.. ما هي آخر اكتشافات البترول والغاز في مصر؟

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسبوع الماضي عن نجاح شركة البرلس للغاز في إضافة بئرين جديدين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا العميقة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي بإجمالي إنتاج يصل إلى 60 مليون قدم مكعب يومياً، ويأتي ذلك في إطار تكثيف جهودها للإسراع في تنفيذ خطط الحفر والإستكشاف لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل فاتورة استيراد المواد البترولية.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" اكتشافات الغاز والبترول الأخيرة، وما تم وضعه على الإنتاج، وأبرز المعلومات عنها وذلك من خلال ما أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في بياناتها الرسمية.

البئر " سفاير ساوث سينترال دي بي "

يعد البئر " سفاير ساوث سينترال دي بي " هو البئر الثالث ضمن آبار المرحلة الحادية عشرة لإنتاج الغاز لمشروع غرب دلتا النيل العميقة، و بدأ إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و 800 برميل متكثفات، أي ما يعادل 9400 برميل مكافئ يوميا.

بئر "سكارب دي 4"

تمكنت شركة البرلس من اعادة بئر سكارب دي 4 للإنتاج بعد توقف طويل، ليضيف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميا، أي ما يعادل 1700 برميل مكافئ يوميًا.

بئر "ظهر 6"

في يونيو الماضي أنهى جهاز الحفر البحري "سايبم 10000" أعمال إعادة حفر بئر "ظهر 6" في حقل ظهر بالبحر المتوسط، والتي أضافت نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، ثم توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، المتوقع أن يضيف 55 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن خطة تنمية الحقل بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

بئر "سيينا دي إي"

وفي منطقة غرب دلتا النيل، تمكنت شركة البرلس من وضع البئر التنموي "سيينا دي إي" على خريطة الإنتاج بإنتاج يومي يبلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز، كأول آبار المرحلة الحادية عشرة التي تستهدف إضافة نحو 130 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال حفر 3 آبار جديدة لدعم الإنتاج المحلي، من الغاز الطبيعي.