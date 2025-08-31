كتبت- منال المصري:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الزراعة والري بخطة العام المالي 25/2026، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة استعراض المُستهدفات على الـمُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجيّة، ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.

وتتبع وثيقة الخطّة في عرض الـمُستهدفات القطاعيّة لخطّة عام 25/2026 نهجًا تحليليًا مُوحّدًا لكافة القطاعات، يستعرِض بداية الأهميّة الاقتصاديّة للقطاع، ثم الرؤية التنموية الخاصة بالقطاع الـمعني، والتي يُراعى في صياغتِها التوافُق مع استراتيجيّة التنمية الـمُستدامة: رؤية مصر 2030، ومُستهدفات برنامج عمل الحكومة (24/2025 – 26/2027)، والاستراتيجيّة الوطنيّة الـمطروحة من جانب الوزارة الـمعنيّة بشؤون القطاع.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الزراعة والري حيث يحظى قطاع الزراعة والري بأهمية مُزدوجة.

الاستثمارات الكلية لقطاعي الزراعة والري

وأضافت أن الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاط تصدير الحاصلات الزراعية حيث الخطة تُوجّه استثمارات كلية قدرُها نحو 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري في عام 25/2026، من بينها استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه، واستثمارات خاصة بقيمة 127.4 مليار جنيه.