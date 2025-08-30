الذهب عالميا يقترب من 3500 دولار للأوقية.. كيف تأثر السوق المحلي؟

كتبت- دينا خالد:

اختتمت تعاملات اليوم السبت في البورصة العالمية على ارتفاع في سعر الذهب مدفوعا بتراجع سعر الدولار بنسبة 0.09% أمام العملات الرئيسية، كما عززت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض نسبة الفائدة خلال سبتمبر القادم من صعود الذهب، مع استمرار حرص البنوك المركزية على شراء الذهب كاحتياطي بديل لاحتياطي الدولار.

وبحسب بيان من شعبة الذهب اليوم، يبقى التنبؤ باتجاهات السعر خلال الفترة القادمة مرهونا بالبيانات الأمريكية التي قد تدعم صعود سعر الذهب إذا جاءت البيانات ضعيفة تحت مستوى تقدير الخبراء، وربما تدفع سعر الذهب للتراجع إذا ما أظهر الاقتصاد الأمريكي تحسنا في البيانات لتعيد الثقة المهتزة في الدولار.

وبلغ سعر الأوقية في ختام تعاملات اليوم ارتفع سعر الذهب ليغلق عند 3,448.60 دولارًا، مرتفعا بنسبة 0.92% للعقود الفورية، بينما تخطى السعر حاجز 3500 دولار ليصل إلى مستوى 3517.32 دولارًا للأوقية، محققا ارتفاع بنسبة 1.25%.

وبحسب شعبة الذهب، انعكست هذه الارتفاعات العالمية على سعر الذهب في مصر، مع استقرار سعر صرف الدولار، في حين لم يظهر على الأسواق بعد أثر قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة على القروض والودائع على حد سواء بمقدار 2%، مما يعكس تراجعا لنسب التضخم في الاقتصاد المصري، والذي قد يؤثر مستقبلياً على توجه المودعين نحو أوعية ادخارية واستثمارية ذات عوائد أعلى، ويظل الذهب مرشحا لكونه الملاذ الآمن لكن بعد استقرار السعر العالمي الذي يعتبر الآن في قمة تاريخية مصحوبة بحالة تشبع شرائي تدفع لجني الأرباح.

وبحسب شعبة الذهب، جاءت الأسعار في السوق المحلي كالتالي:

عيار 24 بسعر 5360 جنيه للجرام

عيار 21 بسعر 4690 جنيه للجرام

عيار 18 بسعر 4020 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 37520 جنيها

الأوقية 166696 ألف جنيها