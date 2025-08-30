إعلان

بزيادة 81%.. مصلحة الضرائب: 290 مليار جنيه إيرادات الضرائب من أذون وسندات الخزانة

03:20 م السبت 30 أغسطس 2025

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار «التسهيلات الضريبية» إم الإيرادات الضريبية خلال العام المال الماضي بلغت ٢.٢ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ دون أى ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.

وأضافت، فى مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك وزير المالية لإعلان نتائج الأداء المالى خلال العام الماضي، أن ٢٩٠,٣ مليار جنيه إيرادات ضريبية لوحدة أذون وسندات الخزانة بمعدل نمو ٨١٪؜ و٢٦,١ مليار جنيه للأوراق المالية بمعدل زيادة ٤٣,٦٪؜.

وأشارت عبد العال إلى أنه تم إصدار ٣,٢ مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي.

وأكدت هناك أكثر من ١٤١ ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية ٧,٧ مليار جنيه طواعية بمعدل نمو ٨٤٪، و٧٤٦,٦ ألف ممول سجلوا بضريبة القيمة المضافة وأكثر من ٨٠٥ آلاف بضرائب الدخل.

وأوضحت، أن قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت ١٠ مليارات جنيه، ومستمرون في الربط بين كل الجهات لحوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر، و١٧٧,٤ مليار جنيه إيرادات ضريبية للإقرارات الإلكترونية عن عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٠٧٪

وقالت إنه تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة ٧,٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٠٪، و١٢,٢ مليار جنيه إيرادات ضريبية من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، و١٥٢,٤ ألف ممول استفادوا من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة ١٧ مليار جنيه.

