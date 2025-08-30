انخفاض أسعار النفط عالميا وسط توقعات بانخفاض الطلب وزيادة المعروض

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات الأسبوعية أمس الجمعة مع تطلع المتعاملين إلى ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للنفط في العالم، وزيادة في الإمدادات هذا الخريف من أوبك وحلفائها، وفق وكالة "رويترز".

واستقرت عقود خام برنت الآجلة عند 68.12 دولارًا للبرميل، بانخفاض 50 سنتًا، أي 0.73%، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أي 0.91 % إلى 64.01 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارغا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتس إن السوق تحول جزئيا تركيزها نحو اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل.

وارتفع إنتاج النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، حيث سرّعت المجموعة زيادات الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مما رفع توقعات العرض وضغط على أسعار النفط العالمية.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "بشكل عام، فإن الخلاصة هي أننا سنرى قفزة في العرض تغذي سوق الطلب الضعيف".

وينتهي موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة في عطلة عيد العمال يوم الاثنين، مما يشير إلى نهاية فترة الطلب الأعلى في الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق للوقود.

وقال ليبو، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات الأميركية من العديد من الشركاء التجاريين، "بدأ السوق يتساءل عن التأثير الذي قد تخلفه الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية العام المقبل".

وقال فيل فلين، المحلل الكبير في برايس فيوتشرز جروب، إن زيادات إمدادات النفط الخام لم تصل إلى السوق الأميركية بعد، مما يزيد من احتمالية أن يصبح التوازن بين العرض والطلب أكثر صرامة.

قال فلين: "لا أتوقع أي تشاؤم بشأن الطلب. من المفترض أن يزداد عرض أوبك، لكننا لا نشهد ذلك في الولايات المتحدة، لذا أعتقد أن الوضع سيبقى متوترًا".

ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بسبب الهجمات الأوكرانية على محطات تصدير النفط الروسية، لكن التقارير عن محادثات بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بشأن وقف إطلاق النار المحتمل ساعدت في خفض الأسعار، بحسب فلين.

وقال المحلل أولي هفالباي في بنك إس.إي.بي في مذكرة إن مخزونات الخام الأميركية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس أظهرت انخفاضات أعلى من المتوقع، مما يشير إلى أن الطلب في أواخر الصيف لا يزال قويا، وخاصة في القطاعات الصناعية والشحن.

ويراقب المستثمرون أيضا رد الهند على الضغوط من الولايات المتحدة لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50% يوم الأربعاء.

وحتى الآن، تحدت الهند الولايات المتحدة، ومن المقرر أن ترتفع صادرات النفط الروسية إلى الهند في سبتمبر/أيلول، بحسب متعاملين.

وقال فارجا من شركة "بي في إم": "الرأي السائد هو أن العقوبات الروسية لن تأتي قريبا، وأن الهند ستتجاهل التهديدات الأمريكية بالعقوبات وستواصل شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة للغاية".

