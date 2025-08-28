هل ينعش خفض البنك المركزي سعر الفائدة الاستثمار في البورصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

رجح خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ "مصراوي" أن سعى المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة فيما يرى البعض الآخر أن نسبة الخفض لن تكون كبيرة بقدر الذي سيؤدي لإنعاش أداء البورصة لذلك سيكون انعكاس الخفض محدود.

وخفض المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% إلى 22% و23% و22.50%، على الترتيب ليتوافق مع التوقعات.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة 3.25% على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف لتهبط من مستوياتها القياسية.

وترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بشكل تدريجي ومستمر سيكون بمثابة إشارة واضحة على توجه السياسة النقدية نحو التيسير، بما يدعم سوق المال ويحفز المزيد من الطروحات والاستثمارات.

وأوضحت أن القرار سينعكس إيجابيًا على الشركات المعتمدة على الاقتراض مثل شركات السيارات "جي بي كوربوريشن"، حيث سيؤدي إلى خفض تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.

وأشارت في المقابل إلى أن قطاع البنوك قد يشهد بعض التأثر نتيجة انخفاض عوائد المدخرات، لكن من جانب آخر سيستفيد من زيادة الإقبال على الاقتراض؛ بما يجعل القطاع في حالتين مستفيد سواء في رفع أو خفض سعر الفائدة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية،إن خفض المركزي سعر الفائدة 2% اليوم سيكون له أثر إيجابي على أداء البورصة.

وتابع أن المركزي المصري يتبنى سياسة واضحة ومستمرة نحو التيسير النقدي، بما يدعم الاستثمار غير المصرفي وينشط سوق المال.

واختلفت معهم آمال سلمان ، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية لن تتأثر بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن عملاء البنوك في حال شهدوا انخفاضًا كبيرًا في العائد بنهاية العام الراهن، قد يتجهون للاستثمار في الذهب أو شراء الدولار ثم اللجوء للاستثمار في الأسهم – كخيار أخير- لارتفاع نسبة المخاطرة.

وترى أن نسبة الخفض ليست كبيرة بالقدر الكافي التي تساهم في إنعاش أداء سوق المال ؛ لذلك الإنعكاس قد يكون محدود على أداء البورصة.

