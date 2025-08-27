كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الأربعاء 27-8-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3067 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3943 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 4600 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5258 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 36800 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52580 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163523 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29 % إلى نحو 3383 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.