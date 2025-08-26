كتب- أحمد الخطيب:

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إن خطوة الدولة بإطلاق نظام التأمين على المواشي عبر الوحدات البيطرية تُعد نقلة مهمة لحماية الثروة الحيوانية وتشجيع صغار المربين على العودة للتربية.

وأوضح أن المربي يستطيع تسجيل مواشيه في الوحدة البيطرية التابع لها، مقابل قسط تأميني يعادل 1.5% من القيمة الأساسية للحيوان سنويًا، وهو مبلغ وصفه بـ"الزهيد"، حيث يغطي التأمين مخاطر النفوق، الأمراض الوبائية، الحريق، والسرقة، ويضمن تعويض المربي بكامل قيمة الحيوان في حال الخسارة.

وبيّن أن الدولة وفرت بجانب ذلك التحصينات والعلف المدعوم وخدمات الأطباء البيطريين، بما يخفف الأعباء عن الفلاحين ويشجعهم على تربية المواشي من جديد، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية للمواشي وإعطائها "رقم قومي" لمتابعتها وحمايتها.

وشدد عبد الباسط على أن هذا النظام يستهدف بالدرجة الأولى صغار المربين وليس كبار المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، حتى يعود الفلاح المصري لتربية "عجل أو اثنين" في منزله كما كان يحدث قديمًا، وهو ما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من فاتورة الاستيراد.

ووجه رئيس شعبة القصابين رسالة إلى الفلاحين بضرورة التوجه إلى الوحدات البيطرية فورًا لتسجيل مواشيهم والاستفادة من المنظومة، مؤكدًا أن ما يدفعه المربي (1.5% من قيمة الحيوان) لا يساوي حتى تكلفة كشف بيطري واحد، بينما في المقابل يحصل على خدمات وتأمين شامل يحميه من أي خسارة محتملة.

واعتبر عبد الباسط أن الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لصغار المربين من الفلاحين، موضحًا أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من اللحوم أمر صعب بسبب طبيعة الإنتاج المحلي وغياب التربية المكثفة، لكن تحقيق نسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من الإنتاج المحلي يُعد هدفًا جيدًا يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد أن توجيهات الرئيس بزراعة نحو 25 ألف فدان من الأعلاف على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وإنشاء محطة جديدة في النوبارية، تمثل خطوات مهمة من شأنها أن تنعكس إيجابًا على المواطنين وتدعم استقرار السوق.

وأشاد عبد الباسط بتوجيهات وزير الزراعة بإطلاق نحو 400 ألف قافلة بيطرية تجوب جميع محافظات مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم المربين وتعزيز الرعاية البيطرية للمواشي في القرى والنجوع.