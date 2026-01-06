إعلان

مصر تستهدف اتساع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.3% العام المالي المقبل

كتب : منال المصري

01:47 م 06/01/2026

وزارة المالية المصرية

تستهدف مصر ارتفاع النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال العام المالي المقبل حتى يصل إلى 6.2% في العام المالي 2029-20230.

وجاء ذلك وفقا لتقرير استراتيجية المالية العامة المنشور على موقع وزارة المالية للأعوام المالية الأربع المقبلة من 2026-2027 حتى 2029-2030، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

كان معدل اقتصاد مصر ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي من 2.4% في العام السابق بدعم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وتستهدف مصر خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل زيادة معدل نمو الاقتصاد إلى أكثر من 5%، وفق ما قالته رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وقت سابق.

