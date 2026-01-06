إعلان

شعبة الدواجن: الأسعار الحالية عادلة بعد تدني ملحوظ الفترة الماضية

كتب : آية محمد

01:41 م 06/01/2026

أسعار الدواجن

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن شهدت تدنيًا ملحوظًا خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأوضح السيد خلال لقاء تليفزيوني على قناة صدى البلد، أن انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية تسبب في معاناة المنتجين وتعرضهم لخسائر خاصة مع ارتفاع تكلفة التربية، حيث كان يتم بيع الدواجن بأقل من تكلفتها الفعلية.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة قبل نحو 3 أو 4 أشهر كان يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، وهو مستوى سعري لم يكن مرضيًا للمنتجين، موضحًا أن الارتفاع الحالي في الأسعار يعد أمرًا طبيعيًا في ظل زيادة الطلب بالتزامن مع عيد الميلاد واقتراب شهر رمضان.

وأكد السيد أنه لن تكون هناك زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سبق وتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 15% فقط.

وأوضح أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة وصل حاليًا إلى 75 جنيهًا ويباع للمستهلك بنحو 85 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الأسعار مرضية لكل من المنتج والمواطن، خاصة أن تكلفة التربية تصل إلى 68 جنيهًا للكيلو مما يحقق هامش ربح معقول للمنتج.

وأشار إلى أن خسائر المنتجين جاءت بسبب أن بعض أصحاب المزارع أخطأوا في حساباتهم فعقب ملاحظتهم ارتفاع الأسعار قاموا بزيادة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة في المعروض وانخفاض الأسعار.

وأضاف السيد، أن صناعة الدواجن ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، نظرًا لاعتمادها على الاستيراد في نحو 95% من مدخلاتها، مؤكدًا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأوضح أن صناعة الدواجن تُعد من أقوى الصناعات في مصر، وحققت فائضًا في الإنتاج يتجاوز 25%.

أسعار الدواجن شعبة الدواجن سامح السيد

