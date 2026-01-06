انخفضت أسعار البيض، والحديد، والبطاطس، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الزيت والجبن وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء