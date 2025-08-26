كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟

كتبت- آية محمد:

يتفاجأ كثير من المستهلكين عند شراء هواتف جديدة بوقوعهم في فخ الرسوم الجمركية، إذ يكتشفون أن الجهاز عليه رسوم إضافية لم يكونوا على دراية بها، مما يرفع التكلفة النهائية للهاتف إلى ما يفوق توقعاتهم.

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة منذ بداية العام الجاري بنسبة 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف بهدف التصدي لمحاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أبرز النصائح التي يجب اتباعها قبل شراء أي هاتف جديد لتجنب تحمل تكلفة الرسوم الجمركية:

1- الحصول على فاتورة ضريبية معتمدة.

يجب على المستخدم التأكد من أن الفاتورة تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف "IMEI" حتى يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك من التدخل لصالحه في حال حدوث أي تلاعب من قبل التاجر.

2- التحقق من حالة الهاتف قبل الشراء

من الضروري أن يقوم المستخدم بالكشف عن حالة الهاتف عن طريق استخدام تطبيق "تليفوني" وادخال الرقم التعريفي "IMEI" للتأكد من عدم وجود رسوم جمركية مستحقة عليه.

3- معرفة مصدر الهاتف

أي هاتف مصنع داخل مصر لا تُفرض عليه رسوم جمركية لذلك يفضل التأكد من بلد المنشأ قبل إتمام عملية الشراء.

