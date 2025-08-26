كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان، والكوسة، والفلفل، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والخيار البلدي، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.