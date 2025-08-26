كتبت- منال المصري:

أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية.

وتطلع إلى تدخله شخصيًا وأيضًا تدخل وزير المالية أحمد كجوك لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد.

وأعرب محمد إسماعيل عبده عن ثقته في سرعة استجابة رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزير المالية، لحرصهما على دفع هذا النشاط الحيوي المؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، متطلعًا إلى قيامهما بالتوجيه بسرعة صرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية حتى لا تتفاقم المشاكل بصورة أكبر مع العمل على إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار أزمة تراكم مديونيات الشراء الموحد للقطاع الخاص.

وأوضح في بيان اليوم أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها من أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغت 43 مليار جنيه، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع خاصة مع الموردين الخارجيين مما أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية بسبب نقص السيولة الناجم عن عدم استعاضة المبالغ التي كان من المقرر سدادها منذ أشهر، بجانب مشكلات مع البنوك لعدم قدرة الكثير من شركات القطاع على سداد التزاماتها البنكية.

وأكد استمرار أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، رغم الاتفاق مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد يوم 11 أغسطس الحالي على حزمة إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة.