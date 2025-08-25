هل عادت خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وتراجعت الأسعار؟.. الشعبة تجيب

كتبت- دينا كرم

رغم التوقعات بزيادة المعروض في سوق الأسمنت بعد اجتماعات مكثفة بين الحكومة والمصنعين، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن خطوط الإنتاج المتوقفة لم تعد للعمل حتى الآن، فيما ظلت الأسعار عند نفس المستويات.

وأضاف الزيني لـ"مصراوي"، إن أسعار الأسمنت لم تشهد أي تراجع جديد، حيث يتراوح سعر الطن بين 4000 و4200 جنيه حسب تكلفة النقل.

وأوضح أن إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة يتطلب عدة أشهر لإجراء الصيانة والتأهيل، وهو ما يجعل عودتها للعمل في المدى القريب أمرًا غير وارد.

وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لمتابعة أوضاع السوق واستعراض التراجعات المحدودة في الأسعار.

واستعرض الوزير وضع خطوط الإنتاج المتوقفة، والتي يبلغ عددها 8 خطوط، مشيرًا إلى أن بعضها يحتاج إلى صيانة شاملة وأخرى إلى إعادة تأهيل، بينما تعهدت الشركات ببدء تشغيلها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

كما تمت مناقشة أزمة أحد المصانع الذي يواجه مشكلة في التخلص من مخلفات "الباي باص"، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن ملائم، بما يسرع من إعادة تشغيل المصنع.

وشدد الوزير على أن تشغيل هذه الخطوط سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق وبالتالي خفض الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري للاستفادة من مادة "الباي باص" في مشروعات إنشاء الطرق.

وكلف الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج الأسمنت وآليات تسعيره، على أن يتضمن حساب هامش الربح وضريبة القيمة المضافة، لتحديد السعر العادل للمستهلك.

كما أكد أهمية إلزام المصانع بكتابة السعر النهائي للبيع على العبوات قبل طرحها في الأسواق، على ألا يقل ذلك عن شهر من التنفيذ، ضمانًا للشفافية والتوافق مع آليات السوق.

