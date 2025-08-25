بعد تصريحات رئيس الفيدرالي.. حركة البورصات الخليجية بنهاية جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تباين أداء البورصات الخليجية بإغلاق جلسة اليوم، بعد التصريحات المتداولة حول احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة الماضي، إن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة، مضيفاً أن استقرار معدل البطالة يسمح "بالتحرك بحذر بينما ندرس تغييرات في موقف السياسة النقدية".

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، في تصريحات سابقة لـ " مصراوي " أنه في حال خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة سينعكس هذا التوجه على الأسواق الخليج.

وبررت ذلك لارتباط عملات السعودية والإمارات والبحرين وقطر "بالبترودولار"، ما يدفع بنوكها المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بنفس وتيرة الفيدرالي للحفاظ على استقرار سعر الصرف باستثناء الكويت، فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تتأثر مباشرة بالفيدرالي، لكون عملتها مرتبطة بالذهب.

أداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات اليوم

-انخفض المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 0.06 % أي بما يعادل 6.46 نقطة ليصل إلى مستوى 10898 نقطة.

-حققت بورصة قطر، انخفاضًا لمؤشرها العام بنسبة 0.26% أى ما يعادل 29.22 نقطة ليسجل مستوى 11293 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم

-سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت انخفاضًا بنحو 0.08 % أى ما يعادل 7.77 نقطة ليستقر عند مستوى 9246 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 0.15% عند مستوى 6135 نقطة، بينما سجلت بورصة أبوظبي هبوطًا هامشيًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.02 % عند مستوى 10206 نقطة، وجاء ذلك بإغلاقات جلسة اليوم.

بورصتا البحرين ومسقط يصعدان بختام جلسة اليوم

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.09 % أى ما يعادل 1.72 نقطة ليسجل مستوى 1936 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- ارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بشكل طفيف بنسبة 0.11 % أى ما يعادل 5.26 نقطة ليستقر عند مستوى 5009نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

