حكم قضائي عاجل بشأن 6 متهمين في قضية "داعش أكتوبر"

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين، ببراءة 6 متهمين في القضية رقم 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية داعش أكتوبر".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السادس تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجهت لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.