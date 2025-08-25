انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.85 جنيه للشراء،بتراجع 6 قرشًا و12.91 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
