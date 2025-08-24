كتبت- آية محمد:

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات إطلاق منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك بمستشفى بهية فى الشيخ زايد.

وتعد المنظومة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتم تطويرها بالتعاون بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة بهية.

وتتيح المنظومة تحليل صور الماموجرام وتقديم تشخيص أولي دقيق، بما يسهم في تحسين كفاءة الفحوصات الدورية، وخفض تكاليف العلاج، وزيادة نسب الشفاء.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين مركز الابتكار التطبيقي، ومؤسسة بهية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق تحليل صور الأشعة.

وفي هذا السياق؛ تم تطوير محرك ذكاء اصطناعي بنسبة دقة تصل إلى نحو 90%، وبدأ التطبيق الفعلي للنظام في مستشفى بهية بالهرم والشيخ زايد في أغسطس الجاري.

وفي كلمته؛ أكد طلعت إن إطلاق منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي يمثل لبنة أولى في مسيرة التعاون بين مركز الابتكار التطبيقي ومستشفى بهية.

وأوضح أن أهمية المشروع تأتي انطلاقا من كونه يستهدف تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الرعاية الصحية، ولاسيما الحفاظ على صحة المرأة المصرية التي تمثل عماد المجتمع.

وأوضح أن النجاح في تنفيذ هذا المشروع جاء ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل من الجانبين.

واستمع طلعت إلى شرح تفصيلي حول نظام الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يعكس نموذجا للتكامل بين التخصصات، حيث جمع بين خبرات أطباء الأشعة، و اخصائي الأورام، وعلماء البيانات، ومهندسي البرمجيات .

وقد أثمر هذا التعاون عن تطوير نظام متكامل، قادر على تحليل صور الأشعة واكتشاف الكتل غير الطبيعية وتصنيفها بين حميدة وخبيثة، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مصرية تضم أكثر من 60 ألف صورة ماموجرام، مصنفة وفقًا لنوع الكتل وموقعها وشكلها وكثافتها ومستوى الثقة بالتشخيص.

وتم الدمج الكامل لنظام الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التقنية لمؤسسة بهية، بما يضمن توافقه مع أنظمة العمل اليومية، مع تصميم آلية للتعلم المستمر عبر إعادة تغذية محرك الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى نتائج الفحوصات، بما يعزز كفاءته ودقته بمرور الوقت.