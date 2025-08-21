خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة

كتبت- أمنية عاصم :

في ظل المستويات القياسية التي حققتها أداء البورصة خلال الآونة الماضية، يرى خبراء سوق المال الذين تحدثوا لـ "مصراوي" أن هناك قطاعات استطاعت تحقيق نموًا جيدًا مثل قطاع الأسمنت والأدوية مدعومًا بنتائج الأعمال القوية بما ساهم في صعود بعض أسهمها.

ويذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، استطاع خلال أول أسبوع من شهر أغسطس تحطيم أرقامًا قياسية بداية من قمته التاريخية المحققة في مارس 2024 عند مستوى 34500 نقطة وتجاوزها وصولًا لـ 36218 نقطة أعلى قيمه محقق إلى الآن، ليعاود مرة أخرى دون مستوى 36 ألف نقطة.

وقال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن قطاع الأسمنت حقق طفرات ملحوظة بدعم من ارتفاع الطلب نتيجة إعادة إعمار غزة وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن وجود صفقات استحواذ بارزة على بعض الشركات العاملة في السوق، مثل أسمنت سيناء، وهو ما ساهم في رفع قيم تداولات القطاع وزيادة إقبال المستثمرين على أسهمه.

وأشار إلى أن قطاع الأدوية سجل أداءً استثنائيًا بقيادة إحدى الشركات الكبرى، وهى سهم شركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية الذي ارتفع سهمها من نحو 33.12 جنيه – أقل قيمة - إلى ما يقرب من 135 جنيهًا – أعلى قيمة - خلال 52 أسبوعًا، ليحقق قفزة تجاوزت أربعة أضعاف قيمته. ويعود ذلك إلى النتائج المالية القوية للشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 164% على أساس سنوي، إلى 504.92 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 191.45 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وتابع الفقي، أن تلك الأرباح التي حققتها الشركة أدت إلى أن نصيب السهم يقارب 23 جنيهًا. هذه النتائج انعكست على تداولات السهم وجعلته من أبرز أسهم السوق من حيث النمو والقيمة.

وأكد أن المؤسسات وصناديق الاستثمار الكبرى هي الأكثر وعيًا بهذه التحركات، نظرًا لاعتمادها على قراءة دقيقة للميزانيات ونتائج الأعمال، على عكس المستثمرين الأفراد الذين يركزون غالبًا على الأسهم النشطة دون التعمق في الأساسيات.

وأضاف أن قطاع مثل الحديد والصلب، شهد نشاطًا نسبيًا لكنه لم يحقق نفس الطفرات التي سجلها قطاعي الأدوية والأسمنت. فعلى سبيل المثال، ارتفع سهم شركة عتاقة – أصبح متصدر القطاع بعد تخارج شركة حديد عز- من 7 جنيهات إلى نحو 12 جنيهًا، وهو ما يظل أقل بكثير من القفزات التي حققتها شركات أخرى في قطاعات مختلفة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن البورصة المصرية شهدت منذ بداية العام الحالي تبادل أدوار بين القطاعات المختلفة، حيث لم يسيطر قطاع واحد على الأداء طوال الفترة، بل ظهرت فترات تألق متباينة.

وأضاف أن قطاع الأسمنت استحوذ مؤخرًا على الأنظار، بينما سبقته في مراحل أخرى قطاعات مثل الموارد الأساسية.

وأوضح أن السوق لا يسير دائمًا في اتجاه صعودي ثابت لقطاع بعينه، بل تشهد التحركات تغيرات متكررة مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية.

وحول نطاق الأسهم التي تصدرت المشهد خلال العام، أشار النمر، إلى أن بعض الأسهم استطاعت تحقيق مستويات قياسية جديدة، من بينها ( سهم شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، سهم شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، سهم شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، سهم شركة مصر للزيوت والصابون، وسهم شركة أسمنت بني سويف، سهم شركة أسمنت قنا ).

وأكد أن صعود هذه الأسهم جاء نتيجة مزيج من العوامل، منها تحسن نتائج الأعمال لبعض الشركات، وزيادة المبيعات خاصة في قطاع الأسمنت، إلى جانب عمليات مضاربة ساهمت في رفع أسعار بعض الأسهم.

وأوضح النمر، أن المضاربة في بعض الحالات لا تعكس فقط الأداء الفعلي للشركات، بل قد تكون مبنية على توقعات المستثمرين بتحقيق نتائج أعمال أفضل مستقبلًا، وهو ما يدفعهم للدخول مبكرًا في هذه الأسهم، الأمر الذي يجمع بين الاستثمار متوسط الأجل والمضاربة قصيرة الأجل.

