انخفاض الأرز.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الزيت، والأرز، والسكر، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والمكرونة، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.38 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 66.01 جنيه، بزيادة 5.47 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.8 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت عباد الشمس: 90.57 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.88 جنيه، بتراجع 1.08 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.77 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 62.11 جنيه، بتراجع 5.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.06 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.95 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.77 جنيه، بتراجع 4.24 جنيهًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.51 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 25.33 جنيه، بتراجع 2.31 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.37 جنيه، بزيادة 45 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.46 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 275.38 جنيه، بزيادة 62 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.78 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.01 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.










