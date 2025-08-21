إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-8-2025 مع بداية التعاملات

05:41 ص الخميس 21 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21-8-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5205 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 4772 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4555 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3904 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3036 جنيهًا.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.82 % إلى نحو 3342 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

