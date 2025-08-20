خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والعدس وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والبلطي، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

صعود سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء