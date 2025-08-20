إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والعدس وارتفاع الذهب

01:07 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، والبلطي، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

خريطة الأسعار اليوم
