"فاليو" تنجح في إتمام الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

12:28 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

شركة فاليو

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت اليوم شركة يو للتمويل الاستهلاكى «فاليو»، عن إتمام الإصدار السابع عشر السندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، تعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.

وتابعت الشركة، أنه وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وتصنيف ائتماني(.Prime 1 (sf

وصرح كريم رياض رئيس القطاع المالي لشركة «فاليو» أن هذا الإصدار يشكل خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال.

وأضاف رياض، أن هذا الإصدار يأتي في أعقاب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال ويرسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.

