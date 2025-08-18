كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص "كان في محله"، وانعكس بقوة في نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وم"ا أعلناه نفذناه"، وأننا مستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار في حلقة نقاشية نظمتها شركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية" أدارها هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، بحضور مميز من المستثمرين، إلى أننا لدينا مؤشرات جيدة ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف كجوك إلى أن الربع الثالث من العام المالي الماضي شهد تسجيل معدل نمو بنسبة 4.7% مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وأضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا كبيرًا.

ارتفعت الصادرات بنحو 30%، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسب 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وفق البيان.