أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بنحو 3% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1.55 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

بحسب القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة المصرية اليوم،

فإن حساب المشروعات تحت التنفيذ يبلغ نحو 225 مليون جنيه وهي تكلفة مشروعات لم يتم الانتهاء من تنفيذها حتى الآن ويتعين اتخاذ اللازم بشأنها.

وانخفضت كمية التغذية الواردة من الهيئة خلال العام المالي الماضي إلى نحو ١.٣١٤ مليون طن مقابل نحو ۱.۳۸۹ مليون طن العام السابق مما أدى بدوره إلى انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات بنحو ٧٥ ألف طن، ۱۷۲ ألف طن على الترتيب مقارنة بالعام السابق.

وأوصت الشركة بدراسة أسباب الانخفاض في كميات التغذية والعمل على تلافى ذلك لتعظيم الأرباح الناتجة عن التشغيل للشركة.