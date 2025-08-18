"مدينة مصر" تستهدف تسليم 1500 وحدة سكنية خلال 2025

كتبت- منال المصري:

تستهدف شركة "مدينة مصر" تسليم نحو 1500 وحدة سكنية خلال 2025، بما يعكس التزامها بخطط التنفيذ وتلبية تطلعات عملائها.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم للبورصة المصرية، أنها تفاضل حاليا بين 3 قطع أراض في السعودية لتنفيذ مشروع عمراني في مدينة الرياض، ومساحة الأراضي تتراوح بين 300 و500 ألف متر مربع.

وأضافت أن إجمالي عقود المقاولات المخطط إسنادها في 2025 بلغت نحو 13 مليار جنيه.

وسجلت أسعار الوحدات العقارية ارتفاعا بمتوسط يقارب 10%، بما يعكس قوة الطلب وتنوع المشاريع، وفق بيان مدينة مصر.

وبلغت نسبة الإلغاءات المرتبطة بتغيير الوحدات نحو 40% من إجمالي الإلغاءات، نتيجة توفير خيارات مرنة تشمل تغيير أو استبدال الوحدة داخل مشروعات الشركة.

واعتمدت الشركة على آلية التمويل الدوار من التمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه، حيث بلغ إجمالي الاستخدام حتى 30 يونيو 2025 نحو 1.1 مليار جنيه، بما يعزز الكفاءة في إدارة الموارد المالية.

خطوة استراتيجية جديدة

وتقدمت شركة مدينة مصر بتطبيق SAFE للملكية الجزئية في خطوة تعكس التزامها بالتنظيم والشفافية بطلب إلى الجهات التنظيمية لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال مستهدف يبلغ 300 مليون جنيه، وذلك بما يتماشى مع قانون تنظيم التمويل التشاركي للصناديق العقارية ويعزز من فرص النمو المستقبلي.