كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر حظيت بتقدير دولي كبير من مؤسسات عالمية بارزة بفضل مرونة سياستها النقدية، مشيرًا إلى أن خمس مؤسسات عالمية متخصصة في تقييم النمو الاقتصادي أشادت بأداء مصر الاقتصادي.

وقال خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد إن هذه التقارير تؤكد تحقيق مصر إنجازات ملموسة، خاصة مع تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخها.

وأضاف بدرة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما عزز استقرار الاقتصاد المصري.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ 629 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على تحسن الأداء المالي للدولة، موضحًا أن هذه النجاحات تعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن خفض معدلات التضخم يتطلب فترة زمنية طويلة، لكنه أشاد بتوجيهات رئيس الوزراء لتنفيذ مبادرات تهدف إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وتابع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن هذه المبادرات تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يعزز من الثقة في السياسات الاقتصادية ويدعم استقرار الأسواق المحلية.

وأشار بدرة إلى أن وعي الشعب المصري وتفاعله الإيجابي مع الإصلاحات الاقتصادية لعب دورًا محوريًا في تعزيز معدلات النمو.

وأكد أن هذا الوعي، إلى جانب الجهود الحكومية، ساهم في تحسين المستوى الاقتصادي للبلاد، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج لضمان استدامة الإنجازات الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.