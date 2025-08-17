استجابة للمبادرة.. أسعار الألبان تتراجع بنسبة تصل إلى 15%

كتبت- دينا كرم:

قال مسؤولان في شعبة الآلبان بغرفة الإسكندرية والقاهرة، إن أسعار الآلبان تراجعت بنسبة تصل إلى 15% وفق التخفيض المقرر من كل تاجر استجابة لمبادرة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخفض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار وتراجع معدل التضخم.

وقال إيهاب شرابية، نائب رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية، إن التجار استجابت بالفعل لمبادرة خفض الأسعار، وقامت بتقديم تخفيضات حتى تصل المنتجات إلى المستهلكين بأسعار أقل.

كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن بدء تنفيذ المبادرة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف شرابية أن كل شركة قدمت نسبة تخفيض مختلفة بحسب قدرتها، لافتًا إلى أن بعض الشركات طرحت عروضًا وتخفيضات موجهة للسلاسل التجارية والسوبر ماركت، لتشجيعها على تقديم عروض إضافية للمستهلكين.

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تحريك السوق وتنشيط حركة البيع والشراء، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار شرابية إلى أن بعض التجار يقدمون بدورهم عروضًا إضافية بشكل مستقل، مؤكدًا أن المبادرة شجعت مختلف الأطراف على تخفيض الأسعار.

وتوقع أن يظل السوق متوازنًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار التراجع في الأسعار إذا انضمت مزيد من السلع والقطاعات للمبادرة.

تراجع أسعار المنتجات بنسبة 15%

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، "لمصراوي"، إنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة استجابة تدريجية من عدد من القطاعات التجارية للمبادرة، حيث بدأت بعض السلع في الانخفاض بنسب متفاوتة حسب المنتج والمورد.

وأضاف أن أبرز الانخفاضات ظهرت في بعض السلع الأساسية مثل الخضروات، والدواجن، ومنتجات الألبان، حيث تراوحت نسب التراجع بين 10% و15% في بعض المناطق.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع تطورات المبادرة عن كثب، مع الإعلان عن أي بيانات جديدة فور توافرها.

