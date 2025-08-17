تعرف على خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

كتبت- دينا كرم:

تصرف وزارة التضامن مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم 15 من كل شهر وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري وإيداعها في ماكينات الصراف الآلي.

وتتيح الوزارة أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالأمس مع رئيس الوزارء، ووزير المالية، باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي "تكافل وكرامة"، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الإجتماعية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي،

1- زيار الموقع الإلكتروني للوزارة

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

ويتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

