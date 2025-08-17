شعبة الذهب تسعى لزيادة عدد الشركات المصرية الحاصلة على شهادة RJC

كتبت- دينا كرم:

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة تعمل خلال الفترة القادمة على التوسع في منح الاعتمادات الدولية لشركات القطاع داخل مصر، وفي مقدمتها شهادة مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)..

وأوضح واصف، وفق التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات ، أن مصر تضم حتى الآن شركة واحدة فقط حاصلة على هذه الشهادة.

ولفت إلى أن الشعبة تسعى لتعريف العاملين في القطاع بأهمية شهادتي RJC و Chain of Custody، والتشجيع على تبني معاييرها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن شهادة RJC تعكس التزام الشركة بمعايير التوريد الأخلاقي، والامتثال للضوابط الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، بجانب تطبيق الممارسات البيئية السليمة في عمليات التعدين والتكرير والتصنيع.

وأضاف أن الحصول على الشهادة يعني أيضًا اعتماد سلسلة الحيازة (Chain of Custody) التي تضمن تتبع الذهب من مصدره حتى وصوله إلى المستهلك النهائي دون خلطه بمواد غير معتمدة أو غير أخلاقية، فضلًا عن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من خلال توفير بيئة عمل آمنة وأجور عادلة واحترام حقوق العمال.

وأكد واصف على أن الشعبة ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة لمساندة المزيد من الشركات المصرية على اجتياز متطلبات التدقيق الدولي والحصول على هذه الشهادة، وهو ما يعزز من ثقة الشركاء والمشترين عالميًا في الذهب والمشغولات المصرية.

