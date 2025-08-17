كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، عند نفس مستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا.