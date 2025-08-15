غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من غد السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالى عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان غدًا السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

