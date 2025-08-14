توقعات بتراجع أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 20% بداية من الشهر المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

توقع محمد حليم، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، إن تتراجع أسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 20% مع بدء موسم الصيد في مصر الذي يبدأ سنويًا من 15 سبتمبر ويستمر حتى 15 مايو.

وأوضح أن أشهر الموسم التقليدية هي الأشهر التي تحتوي على حرف "الراء" في أسمائها، مثل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وحتى أبريل، حيث تشهد هذه الفترة زيادة كبيرة في المعروض من الأسماك وانخفاض أسعارها مقارنة بفصل الصيف.

وأوضح حليم، أن الموسم ينقسم إلى عدة مراحل، تبدأ بـ موسم الجر، الذي يتم فيه صيد أنواع مثل الكابوريا والجمبري والمكرونة والسهلية والبربون والكاليماري، وهي أسماك تصطاد من قاع البحر باستخدام شباك خاصة.

وبعد نحو 20 يومًا يبدأ موسم الشانشولا – الذي يشهد الانخفاضات السعرية القوية-، الذي يشهد وفرة في أسماك مثل الباغة والسردين الغنية بالأوميجا 3، والتي ينصح بها للأطفال والحوامل لما لها من فوائد في تكوين المخ والدم.

كما أشار إلى موسم الذي يليه هو "بره الخليج"، الذي يمتد لنحو شهر ويتم فيه الصيد من مناطق بعيدة تصل إلى الحدود مع السودان والصومال والسعودية، حيث تباع الأسماك الطازجة، بينما يوجه جزء من الصيد المبكر إلى مصانع الفسيخ.

وأكد حليم، أن زيادة المعروض في هذه الفترة، سواء من الصيد البحري أو من البحيرات أو من المزارع السمكية أو من الأسماك المستوردة، تؤدي لانخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلك بين البلطي والباغة والأسماك البحرية والمزارع.

وطالب عضو شعبة الأسماك، بضرورة وجود جهاز رقابي لمتابعة الأسعار وضمان جودة المنتج، مشددًا على أهمية إعادة النظر في سياسات التسعير، مشيرًا إلى تجربة "التسعيرة الجبرية" التي كانت مطبقة في السبعينيات والثمانينيات، حيث كان سعر المنتج موحدًا في جميع الأسواق، ما يحافظ على استقرار الأسعار ويحمي المستهلك.

