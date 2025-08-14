وزير البترول يبحث مع "إنرجوس" العالمية التعاون القائم في سفن التغييز

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة ، لمتابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، من خلال سفن التغييز التي تم استقدامها وتشغيلها لاستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها بالشبكة القومية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

أكد بدوي في بيان له اليوم، أن مصر نجحت في فترة قياسية في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بفضل جهود تكاملية مع التزام تام بمعايير السلامة.

وأضاف الوزير أن الدعم الحكومي الكبير من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة أعمال تجهيز سفن التغييز والذي كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل والتأكيد علي اهتمام الدولة الكبير بكافة المجهودات المبذولة في هذا المشروع الاستراتيجي.

وأكد آرثر ريجان أن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق التوقعات على المستوى العالمي، حيث تمكنت مصر من بناء بنية تحتية موسعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، في نموذج شراكة استثنائية، مشيداً بالزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمواقع العمل ومتابعته المستمرة لدفع عجلة التنفيذ و مالمسه من التزام كامل في هذه الشراكة مع مصر .