"إي اف جي القابضة"تسعى لاقتراض 2.3 مليار جنيه من بنك QNB

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي اف جي القابضة أن مجلس إدارتها وافق على الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بحد أقصى 2.3 مليار جنيه من بنك قطر الوطني وكيو إن بي للتأجير التمويلي؛ وفق قرارات مجلس الإدارة المنعقد أمس الأربعاء 13 أغسطس 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، تم تفويض كل من كريم علي عوض صالح ومحمد خالد عبد الخبير (مجتمعين) في التوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية وعقود البيع والتأجير التمويلي وجميع الضمانات وكافة المستندات الخاصة بذلك.

وأضافت الشركة، أنه تم تفويض كريم علي عوض صالح ومحمد خالد عبد الخبير (مجتمعين) في توكيل شركة كيو إن بي للتأجير التمويلي ممثلا في رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وممثليهم ووكلائهم القانونيين وذلك في التوقيع على عقود الشراء والبيع الابتدائية والنهائية ونقل الملكية لصالح شركة كيو إن بي للتأجير التمويلي أو للغير.

وتأسست شركة مجموعة إي إف جي القابضة، والمعروفة سابقا باسم (المجموعة المالية هيرميس القابضة) عام 1984. تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1999. ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية المتمثلة في الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول والاستثمار المباشر، والبحوث، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، والتخصيم والتأجير التمويلي، والتأمين، والمدفوعات الرقمية.