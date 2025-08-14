أرباح "فوري" تقفز 100% بالنصف الأول العام الحالي إلى 1.3 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية أن صافي الأرباح بعد خصم حقوق الأقلية قفزت بنحو 100% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1.26 مليار مقابل نحو 629 مليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب القوائم المالية للشركة اليوم، فإن إجمالي الإيرادات قفزت بنحو 63.8% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 3.76 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.23 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن إجمالي محفظة القروض عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي قفزت بنسبة 121.0% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، إلى 3.86 مليار جنيه.

وأضاف بيان الشركة أن إجمالي قيمة المدفوعات واصل مساره التصاعدي بقوة، مرتفعًا بنسبة 57.6% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 385.9 مليار جنيه مدفوعاً بنجاح توسيع محفظة خدماتها لتلبية احتياجات قاعدة واسعة ومتنوعة من المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.