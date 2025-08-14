كتبت- أمنية عاصم:



قال ياسين منصور، الرئيس التنفيذي لشركة شركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة، تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي ومن المتوقع أن يحقق مبيعات تتجاوز 300 مليار جنيه قبل نهاية العام أو الربع الأول من العام المقبل.

وبحسب البيان المرسل للبورصة، خلال الفترة المتبقية من العام، أوضح منصور : "نحافظ على تفاؤلنا بشأن آفاق السوق المصرية. علاوة على ذلك، فإن توسعنا الإقليمي المؤكد جار على قدم وساق".

وتابع أنهم يسعوا جاهدين لإثراء محفظة أراضيهم بحلول عام 2025 من خلال تأمين أراض استراتيجية تكمل محفظة أراضيهم الحالية، بما يعزز مكانتها السوقية وريادتها في السوق.

وحققت الشركة مبيعات بنحو 143 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 118% على أساس سنوي؛ بدعم من الطلب العالي على المخزون الحالي.

وتابع البيان، أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 42% على أساس سنوي لتسجل 15.6 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025؛ مدعومة بالمبيعات الجديدة والاعتراف بالمبيعات.

وأضافت الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية بعد الضريبة والمصالح الأقلية بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 2.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، مع هامش ربح صافي يبلغ 16 % دون تغيير على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنه اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بلغت قيمة مبيعات الوحدات التي تم بيعها ولم يتم تسليمها بعد 203 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025

وارتفعت نفقات الإنشاءات بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي قدره 6.3 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2025، وفق البيان.

وتابعت الشركة، أن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نما إلى 494 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 446 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2024.

