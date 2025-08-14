كتبت- آية محمد:



ارتفعت أسعار كيلو الكابوريا، والجمبري، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيه.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.









