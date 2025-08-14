إعلان

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:11 ص الخميس 14 أغسطس 2025

أسعار الأسماك اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:


ارتفعت أسعار كيلو الكابوريا، والجمبري، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيه.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.




لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك اليوم سوق العبور أسعار كيلو الكابوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن البعثات خط أحمر".. وزير الخارجية: مصر تطبق المعاملة بالمثل للرد على الاعتداءات (فيديو)
ذروة الموجة الحارة اليوم| الحرارة تصل لـ49.. وتحذير و3 نصائح من الأرصاد