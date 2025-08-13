كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي "ناتا" بمقر شركة جاسكو، اطمئن خلالها على انتظام تدفقات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، في ظل الموجة الحارة وارتفاع مسحوبات الغاز الطبيعى.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز خلال فصل الصيف.

كما اطمئن الوزير على الجاهزية التامة لأي متغيرات طارئة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو المشغلة لمركز التحكم حول الجاهزية التشغيلية للشبكة وسيناريوهات الاستجابة الفورية لأي زيادات في الاستهلاك، كما تابع بدوى انتظام إمدادات الغاز من سفن التغييز "FSRUs" بما يضمن الاستقرار الكامل للشبكة القومية للغاز .

وأكد الوزير على أهمية مواصلة العمل الاستباقي والتنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء في إطار التكامل بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين .