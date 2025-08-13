إعلان

وزير البترول يطمئن على تأمين تدفقات الغاز لمحطات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة

02:20 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزير البترول يطمئن على تأمين تدفقات الغاز لمحطات ا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي "ناتا" بمقر شركة جاسكو، اطمئن خلالها على انتظام تدفقات الغاز إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، في ظل الموجة الحارة وارتفاع مسحوبات الغاز الطبيعى.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز خلال فصل الصيف.

كما اطمئن الوزير على الجاهزية التامة لأي متغيرات طارئة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة جاسكو المشغلة لمركز التحكم حول الجاهزية التشغيلية للشبكة وسيناريوهات الاستجابة الفورية لأي زيادات في الاستهلاك، كما تابع بدوى انتظام إمدادات الغاز من سفن التغييز "FSRUs" بما يضمن الاستقرار الكامل للشبكة القومية للغاز .

وأكد الوزير على أهمية مواصلة العمل الاستباقي والتنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء في إطار التكامل بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين .

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير البترول تدفقات الغاز لمحطات الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة كريم بدوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة